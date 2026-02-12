“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いタレント・東貴博（56）が10日、自身のブログを更新。防災士の資格を取得したことを報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。【写真】「いい年こいても合格は嬉しい」東貴博が公開した“本名入り”の合格通知ブログでは「合格通知！」と書き出し、防災士資格取得試験の合格結果通知を公開。そこには本名の「飛田貴博」の名前が記されており、「いい年こいても合格は嬉しい」「合格通知っ