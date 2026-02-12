◇NBA・Gリーグウィンディシティ・ブルズ131ー135グランドラピッズ・ゴールド（2026年2月11日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が11日（日本時間12日）にグランドラピッズ・ゴールド戦で先発出場。渡米後最多34得点16アシスト8リバウンドと“トリプルダブル級”の活躍を見せた。しかしチームは逆転負けを喫した。前半からファンを魅了した。第1Q残り10分52秒にレイアップシュートを演出して