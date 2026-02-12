元巨人のオコエ瑠偉外野手（28）がメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズに加入した。11日（日本時間12日）、球団が発表した。オコエは「この度、モンテレイ・サルタンズと契約をさせていただきました。ここ数年間、海外でプレーをする機会を探っているなか昨シーズン後にジャイアンツと協議をさせていただき双方合意のもと自由契約という形を取らせていただきました。今回、メキシコリーグの名門であるモンテレイと契約す