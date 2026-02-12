「広島春季キャンプ」（１２日、日南）広島の１軍が宮崎県日南市でのキャンプを打ち上げた。１４日からは沖縄で２次キャンプを行う。１２日間を振り返り、新井監督は「いい動きしている選手が多い」と全体的に仕上がりの早い選手の調整を評価。加えて、「いい反応をしているルーキーたちが多い。そこは昨年までとは違うところ」と１軍に帯同しているドラフト１位・平川、同２位・斉藤汰、同３位・勝田、同５位・赤木、同６位