下着ブランドのモデルオーディションと偽り、女性の下着姿を撮影した疑いで男が逮捕された。佐藤竜也容疑者（37）は去年、東京・新宿区の貸しスタジオで下着ブランドのモデルオーディションと偽って、20代の女性2人の下着姿を撮影した疑いがもたれている。佐藤容疑者はセーラー服などのコスプレもさせていて、不審に思った女性が警視庁に相談し事件が発覚した。調べに対し、「ビジネスの一環で下着を撮影を行っていただけ」と容疑