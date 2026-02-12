敵対グループの父母ら9人を襲撃し、金属バットで殴るなどしてけがをさせたとして、警視庁は12日までに、傷害容疑で16〜24歳の計11人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。バイクの貸し借りを巡るトラブルがあったとみられる。