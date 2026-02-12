ＩＯＣの日本語版公式インスタグラムが１２日、新規投稿され、スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝のほっこりシーンが公開された。動画では「村瀬心椛選手のポケットから出てきたのは…」と記され、入場ゲートで金属探知機による検査を受けた村瀬。すると右のポケットで「ピー！ピー！」と反応が。女性係員が「開けて見せて」と要望すると、村瀬がポケットをごそごそ。す