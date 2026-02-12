午前9時過ぎ、東京・調布市の5階建てアパートの4階の一室から火が出て、この部屋に一人暮らししていたとみられる高齢の男性が意識不明の重体で病院に搬送されたほか、3人が軽いけがをしました。消防車など25台が出動し、火はおよそ50分後にほぼ消し止められましたが、電気ストーブが布団に引火したとの情報もあり、警視庁などが原因を調べています。