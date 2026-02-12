アメリカのメディアは、トランプ大統領がメキシコ、カナダとの3カ国の自由貿易協定について離脱を検討していると報じました。ブルームバーグ通信は11日、複数の関係者の話として、トランプ大統領が、アメリカとメキシコ、カナダによる3カ国の自由貿易協定（USMCA）からの離脱を検討していると伝えました。トランプ氏が側近に対し、「貿易協定から離脱すべきではない理由」を尋ねているとしています。一方で、正式な発表があるまで