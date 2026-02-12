【「都市伝説が殺ってくる」3ショットインタビュー】 2月12日公開 【拡大画像へ】 Cygamesは2月12日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて、マンガ「都市伝説が殺ってくる」著者の米田旦人氏と、担当編集者、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃさんの3ショットインタビューを公開した。 本記事は、米田氏が「次に出す能力が全然思いつかない」「バナー映