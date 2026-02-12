ミラノ・コルティナオリンピックスノーボードハーフパイプの予選が行われ、村上市出身の平野歩夢選手をはじめ4人の県関係選手、全員が決勝進出を決めました。日本時間の午前3時半から始まった男子の予選には村上市出身の平野歩夢選手が登場しました。1月、複数か所を骨折した平野選手は2本目。（実況）「スイッチバックサイドダブルコーク1260」ケガの影響を感じさせない滑りで前回王者の意地を見せた平野