岐阜県各務原市の「アクア・トトぎふ」で、ひなまつりをモチーフにした水槽が登場しました。ひな人形の周りを泳ぐ金魚たち。江戸時代にはひな人形のそばに金魚を飾ったという風習にちなみんだ企画で、泳ぐと尾びれがなびく桜東錦など、3種類の金魚およそ30匹が優雅に泳いでいます。この水槽の展示は来月8日までです。