名古屋市とあいち銀行が、企業での女性活躍などを推進する協定を締結しました。12日、名古屋市公館をあいち銀行の鈴木武裕頭取が訪れ、名古屋市の広沢一郎市長と協定書を交わしました。協定では、女性の活躍を推進する企業として市が表彰した企業に対して、あいち銀行が金利を引き下げて融資を行います。また、あいち銀行が名古屋に進出した企業のための相談窓口を設置して地域の活性化に貢献することなども盛り込まれ、広