昨年9月、香川県丸亀市で40代の女性に対し脅迫し、顔を掴む暴行を加えた疑いで丸亀市の無職の男（53）がきょう（12日）逮捕されました。 警察によりますと男は昨年9月2日午前3時40分ごろから午前6時30分ごろまでの間、丸亀市の駐車場に停車していた車の車内で40代の女性に対して「お前の一族ごとやってやるぞ」などと脅迫し、さらに顔を掴む暴行を加えた疑いです。調べに対して男は容疑を否認しているということです。