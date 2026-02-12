１２日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。為替が円高方向に振れていることや、高市早苗政権下での財政悪化懸念が後退していることから買いが優勢だった。 為替市場では衆院選での与党勝利を織り込む形で円売りを積み上げてきた反動が続いており、インフレ予想や日銀の早期利上げ観測が高まりにくくなっている様子。また、高市首相が９日の記者会見で飲食料品に対する消費税率を２年間限定でゼロにする政策について、