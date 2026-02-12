【材料4つ】包むだけでプロ級の仕上がり！「奇跡のザクザク生チョコケーキ」【絶品4品】料理レシピ本大賞受賞！もう迷わない「バレンタイン」の手作りチョコスイーツ2025年第12回お菓子部門の料理レシピ本大賞を受賞した話題の書籍から、バレンタインにぴったりの"簡単・映え"チョコレシピを厳選してご紹介！今回は、4つの材料しか使わず、オーブンも不要で簡単に作れる「生チョコケーキ」です。※この企画は書籍『気楽に作れて