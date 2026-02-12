元スピードスケート選手の髙木菜那が2月8日、自身のInstagramを更新し、大会公式ショップでの購入品を紹介した。 【画像】ミラノ五輪「とっても可愛らしい解説者さん」高木菜那のメガネ＆萌え袖にファン歓喜 “意外な場所”から自撮りショット披露 髙木は「オリンピックでのNana’s daily life」と題した動画を公開。髙木は大会公式マスコット「ティナ」の帽子をかぶって動画に登場し「人気ら