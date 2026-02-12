シャーロット・ホーネッツ vs アトランタ・ホークス日付：2026年2月12日（木）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 110 - 107 アトランタ・ホークス NBAのシャーロット・ホーネッツ対アトランタ・ホークスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャーロッ