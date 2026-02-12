リサーチ・アンド・イノベーションはこのほど、同社が開発・運営するポイントアプリ「CODE」の購買データをもとに調査した、「ボンボンドロップシール」における購入実態に関する結果を発表しました。■「ボンボンドロップシール」購入個数のピークは1日2回あることが判明まず、おもちゃシールの売上は昨夏を境に急上昇しており、これまでは特定のアニメファンや子どもたちが中心だった市場の域を飛び出している様子がうかがえます