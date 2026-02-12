写真提供：オフィシャル 明治座に一歩足を踏み入れた瞬間から、そこは日常を忘れるエンターテインメントの世界一色でした。今回拝見したのは、第一部がお芝居、第二部がコンサートという、まさに氷川きよしさんの魅力を多角的に味わえる豪華二本立て。その興奮冷めやらぬうちに、初日観劇レビューと囲み取材の様子をお届けします。 【囲み取材レポ】氷川きよし、4年ぶりの明治座に感動！『みんなと一緒にいる