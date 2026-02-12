県議会議員をつとめていた遠藤寛明さんが辞職し衆議院選挙に出馬したことを受け来月行われる県議会議員補欠選挙の説明会がきょう、山形市で開かれました。 【写真を見る】県議会議員上山市選挙区の補欠選挙現在自民党公認の1候補のみが出馬の意向（山形） これまでのところ、自民党公認で元上山市議の小松正和さんが出馬の意向を示しています。 この立候補説明会は、県議会議員上山市選挙区の補欠選挙について、立候補の届出