大根がひき肉のうまみを全吸収する“しみしみ”あったかおかず2選【バリエ16品】冬に大活躍！アレンジいろいろ大根のおかず火を通した大根は、一緒に煮込んだ素材の味をたっぷりと吸収して、白いごはんに合うあったかおかずに。中でもひき肉のうまみを吸い込んだ“しみしみ”大根の味わいは格別。温かいうちに食べたいレシピを2品紹介します。■大根とひき肉のトマト煮炒めて甘みを引き出した大根とトマトの酸味がバランスよし炒め