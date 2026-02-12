Snow Manの佐久間大介が、映画館から生まれたカルチャーマガジン『シアターカルチャーマガジンT.［ティー］』54号の表紙に登場。セルフポートレートで撮影された自然体の笑顔が話題を呼んでいる。 【画像】佐久間大介のセルフポートレート ■佐久間大介が『シアターカルチャーマガジンT.［ティー］』表紙に登場 公開された表紙ビジュアルでは、佐久間がシャ