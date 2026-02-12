エリアリンク [東証Ｓ] が2月12日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比10.1％増の51.9億円になり、26年12月期も前期比6.3％増の55.2億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を36.5円→38.5円(前の期は1→2の株式分割前で64円)に増額し、今期は26.5円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は1.9％増配とす