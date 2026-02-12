ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ [東証Ｓ] が2月12日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比75.5％増の17.8億円に拡大し、従来予想の13.5億円を上回って着地。26年12月期も前期比23.1％増の22億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.3倍の14.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.5％→11.1％に大幅改善した。 株探