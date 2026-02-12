ＦＣＥ [東証Ｓ] が2月12日昼(12:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結最終利益は前年同期比31.4％増の2.3億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の8.4億円→8.6億円(前期は6.6億円)に3.0％上方修正し、増益率が26.9％増→30.7％増に拡大し、従来の7期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.0％→19.0％に上昇した。