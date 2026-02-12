12日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝152円52銭前後と、前日午後5時時点に比べ59銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円18銭前後と1円29銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース