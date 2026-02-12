12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万7670円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万7605.53円に対しては64.47円高。出来高は4万7663枚となっている。 TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比17ポイント高、現物終値比3.55ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57670