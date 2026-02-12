日経225先物は11時30分時点、前日比80円高の5万7680円（+0.13％）前後で推移。寄り付きは5万8090円と、シカゴ日経平均先物（5万8155円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。寄り付き直後につけた5万8110円を高値に上げ幅を縮め、現物の寄り付き後ほどなくして5万7700円台まで失速。売り一巡後に5万8050円辺りまで切り返す動きもあったが、終盤にかけて5万7590円と下げに転じる場面がみられた。 アドバンテスト［