リンクアンドモチベーション [東証Ｐ] が2月12日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比56.1％減の16.2億円に落ち込んだが、26年12月期は前期比2.1倍の34.7億円にＶ字回復する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の期末配当を4.1円(年間配当は16円)実施するとし、今期は前期比0.4円増の16.4円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)