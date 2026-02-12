BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より「いつでもお手軽に“ちょこっと”楽しめる」新レーベル「一番くじちょこっと」を「一番くじONLINE」と「一番くじ公式ショップ」で展開する。2月6日発売の「一番くじちょこっと 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」を皮切りに、アニメ、芸能系などさまざまなIPを順次展開。また、2026年春より「一番くじ公式ショップ」でも、「ICHIBAN CUBE」を使用した新しい購入体験