寒さの影響で大規模な断水が発生している静岡県伊東市で、新たに2つの配水池の水道管が破損し、断水の規模が再拡大していることがわかりました。伊東市では雪をもたらした寒波の影響で、各地で給水管が破裂し漏水するケースが相次ぎ、一時、最大で5000世帯に断水のおそれが出ました。伊東市や修理業者が対応を急いだ結果、断水のおそれはきのう夕方までに1890世帯にまで減少しました。ところが、けさまでに伊東市の市街地などに水