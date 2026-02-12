クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、春を感じる新食感ドーナツ3種を2月25日より、クリスピー・クリーム・ドーナツ(以下:KKD)全店舗で販売する。KKD「食感で味わう春ドーナツ3種」あわせて、ドーナツとのペアリングも楽しめる春のティードリンク2種も同日より限定販売を開始する。KKD「春を感じるフレーバーのティードリンク2種」○ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー「ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー」356円