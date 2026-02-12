コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビの番組を降板したタレントの国分太一さん（51）が、日本テレビの社長と面会し、直接おわびをしたと明らかにしました。元「TOKIO」の国分太一さんをめぐっては、日本テレビが2025年6月、「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」としてバラエティー番組からの降板を発表。国分さんは無期限の活動休止を表明し、「TOKIO」は解散しています。国分さんは、番組の降板をめぐる判断の