タレントのGENKING.さんが自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる明るいブロンドヘアを披露しました。 【写真を見る】【 GENKING. 】 「Blonde is back10年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」ホワイトブロンドの髪を披露GENKING.さんは「Blonde is back」「10年ぶりに、白髪（ホワイトブロンド）の私が帰ってきたよ」と綴り、動画を投稿。 動画の中でGENKING.さんは、透き通るような白に近い金色のロングヘアを