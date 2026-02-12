とんかつ専門店「かつや」は、国内のかつや店舗にて「鍋焼きカツ煮定食」「鍋焼き風カツ丼」を2月13日より期間限定で販売開始する。暦の上では春を迎えたものの、冷え込みが続くこの時期に向け、熱々の鉄鍋で楽しむ鍋焼きメニューを用意したという。かつや「鍋焼きカツ煮定食」1,089円「鍋焼きカツ煮定食」は、ほんのり甘い白だしつゆにロースカツ、海老フライ、白菜、かまぼこ、うどんを合わせた一品。衣に白だしの旨みがじゅわっ