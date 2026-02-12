去年1年間の特殊詐欺の被害額が1414億円を超え、過去最悪となったことがわかりました。そのうち“ニセ警察詐欺”がおよそ7割を占め、若い世代の被害が拡大しています。ニセ警察官「初めまして。千葉県警察本部 刑事部捜査二課 矢口貴史と申します。よろしくお願いします」これは、千葉県警の警察官を名乗る男と被害者が交わしていたビデオ通話の映像です。男は、ニセの警察手帳を示して被害者を騙し、自分の名前を読み上