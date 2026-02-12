2026年4月から、新しい少子化対策の柱として、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。医療保険の保険料に上乗せされる形で、すべての国民が負担するため、SNSなどでは「独身税」とも呼ばれて関心を集めています。本記事では、制度の目的から仕組み、実際の負担額まで、わかりやすくお伝えするとともに、「独身税」と言われるゆえんや問題点についても解説します。子ども・子育て支援金制度の背景と目的日本の急速な少子化・人