5日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、佐賀県と西日本鉄道株式会社との包括的連携協定に基づく取組の一環として、佐賀県、西鉄旅行、SAGA久光の三者によるコラボレーション企画「SAGA久光オフィシャル応援ツアー」を販売することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は3月15日（日）にSAGAアリーナで開催される第19節GAME2、ヴィクトリーナ姫路戦