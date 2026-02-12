栃木県の老舗ブランド「栃木レザー」をかたり、格安でバッグを販売する偽広告SNSで相次いでいる。広告では「100周年記念」や「病気の父を助けて」といった虚偽の泣き落としで消費者の同情を誘い、実際には粗悪なビニール製品が届く被害が発生していて、専門家は注意を呼びかけている。不自然な日本語と虚偽設定が満載の偽広告「イット！」取材班が向かったのは、栃木市の工場「栃木レザー株式会社」。そこでは巨大な牛革が、1枚1