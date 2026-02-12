スノーボード女子ビッグエアの絶対女王がインスタグラムで吐露ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。競技後、涙ぐむ村瀬を抱きしめたのは、長年同競技のトップに君臨し続けたアンナ・ガッサー（オーストリア）。自身のインスタグラムに、世代交代を果たした村瀬を抱きしめた写真とともに、敬意に満ちた長文メ