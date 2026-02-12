漫才師の東京太さんが、肺がんのため2日に亡くなったことが分かりました。82歳でした。12日、落語芸術協会が発表しました。【写真を見る】【 訃報 】東京太さん 死去 82歳 肺がんのため夫婦漫才で文化庁芸術祭賞 大賞も同協会は公式ホームページに「令和8年2月2日(月)午後6時30分、当協会所属の漫才師 東京太（本名：菅谷利雄 すがや としお）が肺癌のため逝去しました。」と発表。東京太さんは1961年、松鶴家千代若・千代菊師に