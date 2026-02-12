キリンホールディングスは、プラズマ乳酸菌と還元型コエンザイムQ10を配合した機能性表示食品「キリン iMUSE(イミューズ) 免疫ケア・疲労感ダウン」を発売する。「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 15日分」は外部通販で2月20日、自社通販で3月17日に発売。同商品の7日分と30日分は4月21日から全国のドラッグストアで販売するという。「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン」○プラズマ乳酸菌1000億個と還元型コエンザイムQ1