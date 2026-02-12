米俳優ジェームズ・バン・ダー・ビークさん/Gilbert Flores/Variety/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米テレビドラマ「ドーソンズ・クリーク」で主役を演じた俳優ジェームズ・バン・ダー・ビークさんが死去した。48歳だった。本人のインスタグラムに投稿された声明によると、バン・ダー・ビークさんは11日に亡くなった。「彼は勇気と信念、そして気品をもって最期を迎えた」と声明は述べている。代理人もCNNの取材に対し、こ