ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプ予選に日本勢4人が登場。1月骨折した前回王者の平野歩夢選手（27）が、痛みに耐えながらも予選突破を果たしました。けがを感じさせない滑りで80点台の高得点を出すと、続く2回目。さらに難しい構成に挑戦しました。1回目より得点を伸ばし、7位で予選突破。日本勢4人がそろって決勝に臨みます。平野歩夢選手：自分自身もこの場に立てたことをすごい奇跡的な、自分でも