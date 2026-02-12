大階段に展示された１７０体を超える?３０段飾り?のひな人形＝２日、秦野赤十字病院３月のひな祭りを前に、秦野赤十字病院（秦野市立野台）の大階段に“３０段飾り”のひな飾りが展示されている。２０年以上続く風物詩で、ボランティア団体「環境改善グループ」が家庭から提供された約１７０体のひな人形を飾り、患者らに癒やしを提供している。診察の待ち時間に眺める患者や、ひな飾りと一緒に撮影した写真を祖父母に送る子