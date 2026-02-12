菓子専門店「シャトレーゼ」は、全国のシャトレーゼにて「ひなまつりケーキ」を2月15日より順次発売する。苺を贅沢に使ったデコレーションや少人数向けのミニケーキなど、多彩な商品を数量限定・期間限定で展開するとのこと。シャトレーゼ「彩り豊かなケーキで楽しむひなまつり」○デコレーションケーキ「お花のフリルショートデコレーション」3,890円まず登場するのが、りんご風味クリームと苺クリームで花をイメージした「お花の