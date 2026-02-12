2年目・石塚が痛烈安打…現地でチェックした野口寿浩氏が解説19歳の非凡な打撃に高評価も、直後の走塁には注文をつけた。巨人は11日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で今キャンプ初実戦となる紅白戦を行い、2年目の石塚裕惺が紅組の「4番・三塁」で出場。第1打席で左前打を放つなど2打数1安打1四球とアピールした。現役時代にヤクルト、日本ハムなど4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は、バックネット裏