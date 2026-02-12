自宅でコーヒーを淹れる時間を、ただの“作業”ではなく“気分を整えるひととき”として楽しむ人が増えています。香りが立ち上がる瞬間や抽出音、カップに落ちる一滴の濃度まで、プロセスそのものを味わうライフスタイルが広がる中、デロンギがエスプレッソ・カプチーノメーカーの2つの新製品を3月12日に発売します。発売を前にした2月9日、メディア向けの体験会が行われました。 コンパクトなのに“ラテアート”も“コール