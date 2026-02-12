【モデルプレス＝2026/02/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が2月10日、自身のInstagramを更新。雪に囲まれた夜の街で撮影したショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「雪景色に映えている」ミニ丈で美脚スラリ◆倉八音羽、雪景色での美脚ショット公開倉八は「surrounded by snow」とつづり、降り積もった